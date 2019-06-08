Децлу посмертно присудили премию канала "Муз-ТВ"

Отец исполнителя продюсер Александр Толмацкий призвал молодёжь чаще общаться с родителями.

Репера Децла, который скончался от сердечной недостаточности в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске, посмертно удостоили премии "Муз-ТВ" "За вклад в развитие хип-хоп-музыки". Награду на сцену поднялся получить его отец Александр Толмацкий.

Отец Децла — Кирилла Толмацкого — с сожалением отметил, что на церемонии не смогла присутствовать мать покойного и его тринадцатилетний сын.

— Спасибо за память, спасибо, — сказал Александр Толмацкий на сцене. — Любите друг друга. Всегда говорите свои слова родителям.

Согласно результатам экспертизы, Децл умер от острой сердечной недостаточности. В апреле он также посмертно был удостоен звания "Хип-хоп-легенда" на музыкальной премии "Жара Music Awards".