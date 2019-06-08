Робота Фёдора уменьшили для полёта на МКС

Будущему космонавту установили новые приводы, после чего проверили всё на вибростенде.

Первого российского человекоподобного робота Фёдора уменьшили, чтобы он свободно перемещался в космических отсеках. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Его уменьшили, чтобы он был более компактный, поставили новые приводы, проверили на вибростенде — всё работает. Работа была проведена ещё в мае, он адаптирован [к полёту на МКС], — отметил гендиректор госкорпорации.

Фёдор — первый в России человекообразный робот, который был разработан Фондом перспективных исследований (ФПИ) совместно с научно-производственным объединением "Андроидная техника" по заказу МЧС. В 2017 году машину научили вести огонь из оружия с двух рук. А уже в этом году Фёдора планируют отправить на МКС на беспилотном корабле "Союз МС".