Меган Маркл впервые появилась на публике после родов

Герцогиня Сассекская предпочла надеть закрытое под горло тёмно-синее платье Givenchy.

Her Majesty is joined by The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex #TroopingtheColour. pic.twitter.com/mpRJ0r5NvX — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына Арчи. Вместе с супругом принцем Гарри и другими членами королевской семьи она посетила парад в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Ещё не вернувшаяся в форму после родов 37-летняя герцогиня предпочла надеть закрытое под горло тёмно-синее платье дизайна Givenchy. Образ Маркл дополнила шляпкой и клатчем.

Ранее Лайф сообщал, что Меган Маркл уличили в хитрой тактике по приручению мужа.