Меган Маркл впервые появилась на публике после родов

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Фото © Instagram/theroyalfamily

Герцогиня Сассекская предпочла надеть закрытое под горло тёмно-синее платье Givenchy.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына Арчи. Вместе с супругом принцем Гарри и другими членами королевской семьи она посетила парад в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Ещё не вернувшаяся в форму после родов 37-летняя герцогиня предпочла надеть закрытое под горло тёмно-синее платье дизайна Givenchy. Образ Маркл дополнила шляпкой и клатчем.

Ранее Лайф сообщал, что Меган Маркл уличили в хитрой тактике по приручению мужа.

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