Лайф публикует первые кадры с места крушения самолёта в Подмосковье

В распоряжении Лайфа оказались фото и видео с места крушения легкомоторного самолёта в Щёлковском районе Подмосковья. По предварительной информации, при взлёте у воздушного судна отказал двигатель. Самолёт упал в лес, пролетев между деревьями.
Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, пилот жив, у него, предварительно, диагностированы перелом ключицы и рваные раны на руке.
Также отмечается, что летательный аппарат принадлежал лётчику и был самодельной модификацией, но при этом он официально зарегистрирован.
Как сообщал Лайф, в результате крушения легкомоторного самолёта в Щёлковском районе Подмосковья, по предварительным данным, различные травмы получили два человека.
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