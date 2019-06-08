Лайф публикует первые кадры с места крушения самолёта в Подмосковье

На снимках видно, что летательный аппарат рухнул в чащу леса между деревьями. Случилось это вскоре после взлёта.

В распоряжении Лайфа оказались фото и видео с места крушения легкомоторного самолёта в Щёлковском районе Подмосковья. По предварительной информации, при взлёте у воздушного судна отказал двигатель. Самолёт упал в лес, пролетев между деревьями.

Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона, пилот жив, у него, предварительно, диагностированы перелом ключицы и рваные раны на руке.

Также отмечается, что летательный аппарат принадлежал лётчику и был самодельной модификацией, но при этом он официально зарегистрирован.

Как сообщал Лайф, в результате крушения легкомоторного самолёта в Щёлковском районе Подмосковья, по предварительным данным, различные травмы получили два человека.