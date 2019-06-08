В России стартовал полуфинал конкурса "Цифровой прорыв"

Участники данного этапа начали работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях.

Во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Томске, Воронеже и Ростове-на-Дону стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики — "Цифровой прорыв". Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе организатора проекта — АНО "Россия — страна возможностей".

— В течение 36 часов непрерывного хакатона (форум разработчиков. — Прим. Лайфа) команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России, — уточнили в организации.

Участники полуфинала начали работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях — "Здравоохранение", "Образование и наука", "Государственное управление", "Транспорт и логистика", а также "ЖКХ и городская среда". Жюри выберет лучший продукт, а его авторы выйдут в финал конкурса.

Конкурс "Цифровой прорыв" входит в линейку платформы "Россия — страна возможностей". Он начался 3 апреля. Заявки на участие в IT-состязании подали более 66 тысяч человек. Главная цель проекта — найти новые кадры для развития цифровой экономики по всей России.

Региональный этап "Цифрового прорыва" продлится до 28 июля. В его рамках 36-часовые хакатоны пройдут в 40 городах России. Финал конкурса пройдёт с 27 по 29 сентября. По его итогам победители IT-состязания смогут запустить собственный бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. У конкурсантов будет также возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" — образовательном центре АНО "Россия — страна возможностей".

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал на ПМЭФ-2019 о развитии платформы "Россия — страна возможностей".