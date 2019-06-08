Рогозин оказался не готов взять Илона Маска на работу

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что не против встречи с основателем SpaceX Илоном Маском. Однако Рогозин не считает, что Маску место среди сотрудников Роскосмоса.
— Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то ещё, я на него с удовольствием посмотрю, — высказался Рогозин.
Рогозин также заявил, что главу SpaceX не собираются приглашать на работу для создания многоразовых ракет.
— Нет, нужно своих поднять, — приводит ТАСС ответ Рогозина на соответствующий вопрос.
Весной Маск похвалил российскую космическую технику и обратил внимание на ракету-носитель "Ангара". А Дмитрий Рогозин заверил, что Россия готова подстраховать NASA в вопросе доставки на МКС американских астронавтов.
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