Рогозин оказался не готов взять Илона Маска на работу

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Фото: © Flickr / NASA HQ PHOTO

Глава российской госкорпорации при этом был бы не против встречи с американским бизнесменом.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что не против встречи с основателем SpaceX Илоном Маском. Однако Рогозин не считает, что Маску место среди сотрудников Роскосмоса.

Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то ещё, я на него с удовольствием посмотрю, — высказался Рогозин.

Рогозин также заявил, что главу SpaceX не собираются приглашать на работу для создания многоразовых ракет.

Нет, нужно своих поднять, — приводит ТАСС ответ Рогозина на соответствующий вопрос.

Весной Маск похвалил российскую космическую технику и обратил внимание на ракету-носитель "Ангара". А Дмитрий Рогозин заверил, что Россия готова подстраховать NASA в вопросе доставки на МКС американских астронавтов.

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