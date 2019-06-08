МЧС экстренно предупредило москвичей о дожде с грозой

Спасатели призывают столичных автовладельцев быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Столичный главк МЧС предупреждает, что аномальную жару сегодня вечером в Москве сменят дожди с грозами. Рекомендации в связи с неблагоприятными погодными условиями опубликованы на сайте ведомства.

— В ближайшие один-два часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, — говорится в экстренном сообщении.

Спасатели призывают столичных автовладельцев быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя, предупреждают в МЧС. Также москвичам напомнили, что во время грозы не рекомендуется находиться у водоёмов и рыбачить.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил в Москве и области оранжевый уровень опасности на 8 и 9 июня.