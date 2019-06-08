Парубий оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз

По его мнению, в 2025–2027 году у страны откроется окно возможностей для присоединения к союзу.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что у Украины высокие шансы вступить в Евросоюз в 2025–2027 году. Глава украинского парламента подписал соответствующую резолюцию по итогам Межпарламентской ассамблеи Украина — Литва — Польша.

— Ключевой документ, который был нами подписан, — это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Это стратегия плана на пути Украины к ЕС, — передаёт его слова "24 канал".

Парубий отметил, что в указанные сроки у Украины есть окно возможностей для вступления в ЕС, а разработанная стратегия поможет "выйти на окончательное решение".

Ранее Лайф сообщал, что украинский комик решил баллотироваться в Верховную раду.