В Минэкономразвития предрекли сокращение трудоспособного населения России

По данным специалистов ведомства, отрицательная динамика стала следствием неблагоприятной демографической ситуации в стране.

К 2025 году количество трудоспособных россиян уменьшится на два миллиона человек. Такие данные озвучил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

— За последние два года оно (трудоспособное население. — Прим. ред.) сократилось на 1,8 миллиона человек. В среднесрочной перспективе до 2025 года, по нашим прогнозам, оно сократится ещё на два миллиона человек, — отметил представитель ведомства.

При этом также сегодня на ПМЭФ представители Минздрава рассказали о том, что в стране снижается смертность мужчин.

Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин ранее называл регионы, где большая доля бедных. По его словам, это Тува и Ингушетия.