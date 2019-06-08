СК проверяет сообщения о загрязнении Волги в Ярославской области

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Ранее местные жители в соцсетях пожаловались, что река покрыта бензиновой плёнкой.

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о загрязнении реки Волги в Некрасовском районе Ярославской области. О начале доследственной проверки сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления СКР.

— В СМИ появились сообщения, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в реке Волге покрыта бензиновой плёнкой, — уточнил представитель ведомства.

Согласно публикациям, недалеко от места загрязнения реки расположен туристический школьный лагерь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее жители посёлка Раздольное Приморского края сообщили, что в местной реке завёлся крокодил.

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