СК проверяет сообщения о загрязнении Волги в Ярославской области

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о загрязнении реки Волги в Некрасовском районе Ярославской области. О начале доследственной проверки сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления СКР.
— В СМИ появились сообщения, что в Некрасовском районе береговая линия и вода в реке Волге покрыта бензиновой плёнкой, — уточнил представитель ведомства.
Согласно публикациям, недалеко от места загрязнения реки расположен туристический школьный лагерь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее жители посёлка Раздольное Приморского края сообщили, что в местной реке завёлся крокодил.
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