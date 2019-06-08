В Москве задержали подозреваемых в жестоком убийстве мастера спорта по борьбе

Сейчас правоохранители устанавливают картину произошедшего, а также мотивы злоумышленников.

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. По данным следствия, мужчины расправились с 34-летним спортсменом, заступившимся за беременную женщину, и бросили его тело у пруда. Об этом сообщили Лайфу в столичном главке СКР.

— Подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений".

Напомним, аналогичный случай произошёл в начале месяца в подмосковной деревне Путилково. Тогда бывший боец спецназа Никита Белянкин заступился за двух мужчин, которых избивали толпой. Он получил ножевое ранение в сердце и погиб спустя две минуты. На данный момент известно о задержании восьмерых подозреваемых в причастности к избиению и убийству Белянкина.