Комиссия СПЧ просит ФСБ и Генпрокуратуру изучить задержание Голунова

Правозащитники уверены, что задержание журналиста "вызвало полное отторжение обществом правоохранительных органов".

Комиссия Совета при Президенте России по правам человека (СПЧ) направила в Федеральную службу безопасности РФ и Генпрокуратуру обращение, где члены комиссии ставят под сомнение инкриминируемые журналисту "Медузы" Ивану Голунову преступления. Комиссия просит два ведомства провести проверку в связи с задержанием журналиста.

— Есть все основания считать, что это связано с его журналистской деятельностью. Давление на журналиста, в том числе методом возбуждения сомнительного уголовного дела по статье "Наркотики", недопустимо в правовом государстве, — говорится в сообщении Комиссии по свободе информации и правам журналистов СПЧ.

Комиссия также просит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева инициировать проверку действий полиции. Возбуждение уголовного дела в комиссии называют методом давления на журналиста.

— Полагаем также, что массовое задержание журналистов, которые выступили с одиночными пикетами в поддержку Ивана, невозможно в демократическом обществе, — добавили в комиссии.

Там считают, что задержание вызвало полное отторжение обществом правоохранительных органов.

Как Лайф сообщал ранее, Голунов был задержан в Москве. МВД проверяет связь задержанного с наркогруппировкой. Иван пожаловался на грубое задержание и плохое самочувствие. По словам адвоката задержанного, врачи подозревают у журналиста сотрясение головного мозга и переломы.