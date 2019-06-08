Комиссия СПЧ просит ФСБ и Генпрокуратуру изучить задержание Голунова

Комиссия Совета при Президенте России по правам человека (СПЧ) направила в Федеральную службу безопасности РФ и Генпрокуратуру обращение, где члены комиссии ставят под сомнение инкриминируемые журналисту "Медузы" Ивану Голунову преступления. Комиссия просит два ведомства провести проверку в связи с задержанием журналиста.
— Есть все основания считать, что это связано с его журналистской деятельностью. Давление на журналиста, в том числе методом возбуждения сомнительного уголовного дела по статье "Наркотики", недопустимо в правовом государстве, — говорится в сообщении Комиссии по свободе информации и правам журналистов СПЧ.
Комиссия также просит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева инициировать проверку действий полиции. Возбуждение уголовного дела в комиссии называют методом давления на журналиста.
— Полагаем также, что массовое задержание журналистов, которые выступили с одиночными пикетами в поддержку Ивана, невозможно в демократическом обществе, — добавили в комиссии.
Там считают, что задержание вызвало полное отторжение обществом правоохранительных органов.
Как Лайф сообщал ранее, Голунов был задержан в Москве. МВД проверяет связь задержанного с наркогруппировкой. Иван пожаловался на грубое задержание и плохое самочувствие. По словам адвоката задержанного, врачи подозревают у журналиста сотрясение головного мозга и переломы.
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