Россиянин задержан в Таиланде за подделку визовой отметки в паспорте

Если мужчину признают виновным, ему может грозить тюремное заключение сроком до трёх лет и штраф в размере около $192.

На контрольно-пропускном пункте в восточной провинции Таиланда под названием Сакаео задержан гражданин России. Пограничная служба подозревает его в подделке визовой отметки в паспорте. Как сообщает портал The Thaiger, мужчина шариковой ручкой изменил дату в документе.

Уточняется, что задержанным оказался 32-летний Дмитрий Игнатов, направлявшийся из Таиланда в Камбоджу. После задержания и в ходе допросов он признался, что собственноручно изменил дату на визовом штампе в паспорте. По его словам, он был в Таиланде в гостях у подруги, однако несколько дней назад его виза истекла, что и вскрылось во время проверки паспорта по общей системе базы данных.

Согласно местным законам, за инкриминируемое преступление россиянину может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, а также штраф в размере шести тысяч батов (около 192 долларов США).

Ранее Лайф сообщал, что осуждённый в Таиланде на 10 лет заключения россиянин Дмитрий Украинский уже более 30 суток отказывается от приёма пищи. Таким образом он добивается встречи с властями страны и повторного изучения его дела.

Дмитрий Украинский был арестован таиландскими полицейскими по запросу ФБР США 15 июля 2016 года в Паттайе по обвинению в краже средств с банковских счетов граждан нескольких стран. Суд признал его виновным, хотя россиянин утверждает, что не владеет навыками компьютерного программирования.