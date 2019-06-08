Врач назвала самые уязвимые в жару категории людей

В группе риска — дети, пожилые люди, беременные и все, кто страдает хроническими заболеваниями.

Жара таит в себе множество опасностей для здоровья человека, включая повышение давления, угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Некоторые категории людей наиболее уязвимы в период аномального тепла. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением московской ГКБ № 31 Марина Анисимова.

— Самая опасная [группа] — это дети, особенно маленькие. Вторая категория — пожилые, особенно маломобильные люди, которые требуют большого внимания со стороны родственников, — сказала врач в беседе с RT.

По словам специалиста, в группе риска также находятся все, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, а также беременные женщины. Как объяснила Анисимова, при потреблении недостаточного количества жидкости во время жары люди "высыхают", то есть кровь становится более густой. Следовательно, возможны перепады давления, обмороки, обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья.