Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело журналиста Голунова

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Фото: © facebook.com / Иван Голунов

По мнению общественников, к задержанному должен быть обеспечен доступ врачей и членов Общественной наблюдательной комиссии.

Общественный совет при МВД РФ будет пристально и в особом порядке следить за ходом расследования дела в отношении корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава совета адвокат Анатолий Кучерена.

Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста "Медузы". Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона, — сказал адвокат.

Кучерена отметил, что уже общался с руководством УВД Западного округа столицы, где расследуется дело в отношении журналиста. Он пояснил, что со своей стороны совет намерен проконтролировать ход служебной проверки, назначенной в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции.

Мы знаем позицию министра Колокольцева (министр внутренних дел Владимир Колокольцев. — Прим. Лайфа) и не сомневаемся, что в случае установления фактов нарушений закона со стороны правоохранительных органов никто от ответственности не уйдёт, — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что задержанный корреспондент "Медузы" госпитализирован. В больнице Голунов должен будет пройти полноценное медицинское обследование для подтверждения наличия или отсутствия ранее установленного предварительного диагноза — сотрясение головного мозга и перелом двух рёбер.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.

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