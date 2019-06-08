Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело журналиста Голунова

По мнению общественников, к задержанному должен быть обеспечен доступ врачей и членов Общественной наблюдательной комиссии.

Общественный совет при МВД РФ будет пристально и в особом порядке следить за ходом расследования дела в отношении корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава совета адвокат Анатолий Кучерена.

— Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста "Медузы". Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона, — сказал адвокат.

Кучерена отметил, что уже общался с руководством УВД Западного округа столицы, где расследуется дело в отношении журналиста. Он пояснил, что со своей стороны совет намерен проконтролировать ход служебной проверки, назначенной в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции.

— Мы знаем позицию министра Колокольцева (министр внутренних дел Владимир Колокольцев. — Прим. Лайфа) и не сомневаемся, что в случае установления фактов нарушений закона со стороны правоохранительных органов никто от ответственности не уйдёт, — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что задержанный корреспондент "Медузы" госпитализирован. В больнице Голунов должен будет пройти полноценное медицинское обследование для подтверждения наличия или отсутствия ранее установленного предварительного диагноза — сотрясение головного мозга и перелом двух рёбер.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.