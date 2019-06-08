Следствие попросило арестовать журналиста Голунова

Сейчас он находится в больнице, куда был отправлен на обследование из-за многочисленных травм.

Сторона следствия запросила в суде арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Никулинского суда рассказал, что материалы по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу получены. Теперь ожидается доставка обвиняемого в суд.

Ранее стало известно, что задержанный корреспондент "Медузы" доставлен в одну из столичных больниц. Там Голунов должен будет пройти полноценное медицинское обследование для подтверждения наличия или отсутствия ранее установленного предварительного диагноза — сотрясение головного мозга и перелом двух рёбер.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.