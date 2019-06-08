Кремль уверен в реализации идей лауреатов конкурса "Моя страна — моя Россия"

Магомедов назвал победителей состязания "наиболее талантливой, креативной, творческой, образованной частью" российской молодёжи.

Проекты победителей общенационального конкурса "Моя страна — моя Россия" будут работать на благо государства. Об этом заявил замглавы Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов на церемонии награждения лауреатов состязания, состоявшейся на полях ПМЭФ.

— От имени Администрации Президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны, — подчеркнул он.

Магомедов назвал авторов проектов-победителей "наиболее талантливой, креативной, творческой, образованной частью" российской молодёжи. От них во многом зависит будущее страны и её конкурентоспособность в мире, считает он.

Конкурс "Моя страна — моя Россия" проводится с 2003 года и нацелен на привлечение молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет к участию в социально-экономическом развитии субъектов РФ.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поздравил всех участников и лауреатов всероссийского конкурса.