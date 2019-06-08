Кремль уверен в реализации идей лауреатов конкурса "Моя страна — моя Россия"

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Фото © Facebook / Моя страна Моя Россия

Магомедов назвал победителей состязания "наиболее талантливой, креативной, творческой, образованной частью" российской молодёжи.

Проекты победителей общенационального конкурса "Моя страна — моя Россия" будут работать на благо государства. Об этом заявил замглавы Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов на церемонии награждения лауреатов состязания, состоявшейся на полях ПМЭФ.

От имени Администрации Президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны, — подчеркнул он.

Магомедов назвал авторов проектов-победителей "наиболее талантливой, креативной, творческой, образованной частью" российской молодёжи. От них во многом зависит будущее страны и её конкурентоспособность в мире, считает он.

Конкурс "Моя страна — моя Россия" проводится с 2003 года и нацелен на привлечение молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет к участию в социально-экономическом развитии субъектов РФ.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поздравил всех участников и лауреатов всероссийского конкурса.

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