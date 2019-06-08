Обнародованы первые результаты ЕГЭ

По сравнению с прошлым годом — примерно на пять тысяч человек сократилось число школьников, которые не сумели получить минимальный балл по базовой математике.

Рособрнадзор сообщил, что первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) не показали никаких аномалий.

— Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились, — передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Также отмечается, что 4% школьников, которые сдавали ЕГЭ по литературе, не набрали минимальный балл, зато 60% получили хороший результат — от 61 до 100 баллов. И, по сравнению с прошлым годом, примерно на пять тысяч человек сократилось число школьников, которые не сумели преодолеть минимальный порог ЕГЭ по базовой математике. Кроме того, 6% выпускников не смогли набрать минимальные баллы по географии. В целом, по мнению ведомства, итоги экзаменов вновь подтвердили прозрачность и объективность ЕГЭ.

Ранее Лайф сообщал, что в Сызрани выпускница сдала ЕГЭ и родила сына.