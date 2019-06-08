Обнародованы первые результаты ЕГЭ

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

По сравнению с прошлым годом — примерно на пять тысяч человек сократилось число школьников, которые не сумели получить минимальный балл по базовой математике.

Рособрнадзор сообщил, что первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) не показали никаких аномалий.

Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились, — передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Также отмечается, что 4% школьников, которые сдавали ЕГЭ по литературе, не набрали минимальный балл, зато 60% получили хороший результат — от 61 до 100 баллов. И, по сравнению с прошлым годом, примерно на пять тысяч человек сократилось число школьников, которые не сумели преодолеть минимальный порог ЕГЭ по базовой математике. Кроме того, 6% выпускников не смогли набрать минимальные баллы по географии. В целом, по мнению ведомства, итоги экзаменов вновь подтвердили прозрачность и объективность ЕГЭ.

Ранее Лайф сообщал, что в Сызрани выпускница сдала ЕГЭ и родила сына.

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