Силуанов рассказал о возможных компенсациях Минску из-за налогового манёвра

Первый вице-премьер заявил, что Россия не ставит никаких условий белорусским коллегам и ищет согласованный подход по движению в части интеграции.

Республика Беларусь может рассчитывать на компенсацию из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции. Это касается также других незакрытых вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

— Наша позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые касались бы видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений, — цитирует слова Силуанова на Петербургском международном экономическом форуме РИА "Новости".

В России будет реализован так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере, направленный на постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу. Из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты у Минска ожидаются дополнительные издержки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с 2015 года страна потеряла из-за манёвра 3,4 миллиарда долларов США. Общие потери за весь срок манёвра оценивают в 11 миллиардов долларов. Сейчас переговоры сторон находятся в активной стадии.