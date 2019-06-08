Десятки человек пострадали из-за поломки аттракциона в Испании

В парке развлечений испанского города Ла-Ринконада не менее 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона под названием "Супер котелок". По данным местных СМИ, в их числе пятеро детей.
Accidente en la Feria de San Jose de la Rinconada @A3Noticias @CSurNoticias @informativost5 @24h_tve varios heridos graves y leves pic.twitter.com/eKQ1ezOqgy— Migue (@migue97_fcb) 8 июня 2019 г.
Как отмечается, "котелок" развалился прямо во время вращения, когда в нём находились люди. Взрослые и дети валились с аттракциона на скорости. Девять пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести: от сильных ушибов до множественных переломов. Наиболее серьёзные травмы получила 13-летняя девочка. Она находится в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что в американском парке развлечений на водных горках пострадали три человека.
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