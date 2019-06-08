Парламент Молдавии избрал премьер-министра

Блок ACUM, который представляет избранный премьер, выступает за евроинтеграцию, однако не против налаживания отношений с Россией.

Депутаты парламента Молдавии избрали премьер-министра страны. Им стала сопредседатель блока ACUM Майя Санду. Женщину поддержали единогласным решением все парламентарии, заявила спикер Зинаида Гречаная.

Избранный премьер представила парламенту три приоритета, на которых собирается основывать работу кабинета министров. Среди них — принятие закона "по деолигархизации". Выведение страны из изоляции и возвращение доверия внешних источников, получение финансирования со стороны инвесторов. А также улучшение благосостояния населения.

Ранее сегодня президент Молдавии Игорь Додон обратился к согражданам с предупреждением о готовящихся провокациях. Сотрудников силовых ведомств он призвал преследовать провокаторов и не выполнять противоправные указания начальства.