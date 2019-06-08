Калви не вернут денежный взнос за участие в ПМЭФ

Американский инвестор не смог посетить форум, поскольку находится под домашним арестом по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Майкл Калви, основатель и управляющий партнёр инвестфонда Baring Vostok, не сможет вернуть внесённые за участие в ПМЭФ-2019 средства. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его словам, американец заплатил денежный взнос за участие в ПМЭФ, думая, что его выпустят, однако этого не произошло.

— Можно стать участником любых мероприятий Петербургского форума бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся — не знаю, — отметил Кобяков.

Напомним, основатель Baring Vostok Майкл Калви был задержан 15 февраля по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В апреле суд перевёл гражданина США из СИЗО под домашний арест. Данная мера пресечения действует до 14 июля.