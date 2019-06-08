Обвинившая Неймара в изнасиловании модель упала в обморок во время допроса

Именитый футболист французского ПСЖ считает эти обвинения провокацией со стороны девушки.

Модель Нажила Триндади, которая обвинила популярного футболиста сборной Бразилии и парижского клуба ПСЖ Неймара в изнасиловании, упала в обморок во время допроса в полицейском участке в Сан-Паулу. Как сообщает издание L’Equipe, девушка сама прибыла в участок для дачи дополнительных показаний по делу. Однако во время рассказа почувствовала себя плохо.

По данным издания, у Триндади резко понизилось кровяное давление, из-за чего она упала в обморок. Следственные мероприятия немедленно прекратили, а модель доставил в больницу её адвокат.

Тем не менее перед тем, как потерять сознание, она успела сказать полицейским, что из её дома якобы пропала важная улика, доказывающая виновность Неймара.

Как сообщал Лайф, гражданка Бразилии обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её Неймаром. С футболистом она якобы познакомилась в "Инстаграме", после чего они встретились 15 мая в Париже, где будто бы и было совершено преступление. В то же время отец футболиста назвал обвинения в изнасиловании вымогательством и утверждает, что у них с сыном есть бумаги, подтверждающие его слова.

Позднее в Сети появилось видео из номера отеля, в котором якобы произошло изнасилование. На коротком ролике видна ссора Неймара и Триндади.