Онищенко усомнился в успехе иска семьи Алибасова против производителей "Крота"

Врач и парламентарий уверен, что доказать в суде вину производителя будет проблематично, ведь на таре "Крота" имеются все необходимые маркировки.

Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко уверен, что у иска со стороны семьи Бари Алибасова к производителю чистящего средства "Крот" мало шансов на судебное решение в пользу пострадавшего.

— Мы знаем, что есть такое понятие как "потребительский экстремизм". Законодательство по защите прав потребителей таково, что в западных странах люди на этом наживаются. Выигрывают в судах огромные деньги. У нас такой судебный процесс вряд ли будет иметь перспективу, — рассказал Онищенко РИА "Новости".

Вместе с тем Онищенко считает, что Роспотребнадзор может выдать предписание для изменения дизайна упаковки химической жидкости.

О том, что супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск к ООО "АМС Медиа" — производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы" Лайф сообщал ранее. Родственники отравившегося Алибасова уверены, что тот был без очков и мог отравиться, потому что перепутал бутылку чистящего средства с йогуртом.