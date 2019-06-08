Взрыв прогремел на речном судне в Бразилии, ранено 15 человек

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Все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами 70–90% поверхности тела.

В результате взрыва на речном судне в бразильском штате Акри серьёзно пострадало 15 человек, двое из которых дети. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на представителей спасательной службы.

ЧП произошло 7 июня во время заправки судна из автоцистерны, водитель которой скрылся с места происшествия. В этот момент на борту находилось десять мужчин, три женщины и двое детей. Все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами 70–90% поверхности тела. Семеро из пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в шведском городе Линчёпинг.

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