Взрыв прогремел на речном судне в Бразилии, ранено 15 человек

Все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами 70–90% поверхности тела.

В результате взрыва на речном судне в бразильском штате Акри серьёзно пострадало 15 человек, двое из которых дети. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на представителей спасательной службы.

A polícia do Acre investiga a explosão em uma embarcação que deixou 15 pessoas gravemente feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu ontem à tarde no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do estado. Dos 15 feridos, dois são crianças. pic.twitter.com/Pi5uVg2hyy — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) 8 июня 2019 г.

ЧП произошло 7 июня во время заправки судна из автоцистерны, водитель которой скрылся с места происшествия. В этот момент на борту находилось десять мужчин, три женщины и двое детей. Все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами 70–90% поверхности тела. Семеро из пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в шведском городе Линчёпинг.