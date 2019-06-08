Врачи рассказали, какие ошибки из детства приводят к ожирению на всю жизнь

Уже в 16 лет у троих из пяти парней и двух из пяти девушек имеются факторы риска болезней сердца и сосудов.

"Наетый" в детстве лишний вес в большинстве случаев выливается в ожирение и гипертонию к 30–40 годам, сказано в докладе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины. Директор центра член-корреспондент РАН Минздрава России Оксана Драпкина рассказала "Российской газете" о причинах роста в стране числа людей с ожирением.

— Число мужчин с ожирением, именно ожирением, а не просто повышенным индексом массы тела, по сравнению с 2003 годом, выросло в три раза, сегодня это практически каждый четвёртый житель страны, — цитирует издание Драпкину.

Больше всего на формирование привычек детей влияют родители. Активному ребёнку и просиживающему днями за компьютером нужен разный рацион.

Педиатр Фёдор Катасонов советует не пытаться кормить детей "за папу", "за маму". С момента, когда ребёнок может держать ложку, он должен сам выбирать, сколько хочет съесть. Вне запланированного приёма пищи ему даже не стоит напоминать о еде.

Также нужно разумно относиться к возможности перекусить, не стоит поддаваться на уловки рекламы. Необходимо включать критическое мышление. По словам Драпкиной, 60% рекламируемой пищи — вредная еда.

Стоит изучать состав потребляемых продуктов. Не делать перекос в пользу "пустых" углеводов — вроде тортов, конфет, булочек. А опросы показывают, что большинство детей питаются этим каждый день.

— Стакан пакетированного сока — это 180 ккал. Если ребёнок выпивает его ежедневно, он получает за год 4 лишних кг сахара, а это эквивалент 6,5 кг жира. Но и газированные напитки ничуть не лучше: в стандартной жестяной банке 140 ккал — это 9–10 чайных ложек сахара, — рассказывает Оксана Драпкина о составе напитков.

Газировка с сахарозаменителями не так вредна, однако создаёт постоянную привычку и потребность в сладком.

Совместный медленный завтрак, обед или ужин в кругу семьи формирует у ребёнка правильные вкусовые навыки. Завтрак обеспечивает организм энергией и помогает не перебрать с калориями во второй половине дня.

Другими факторами сохранения здоровья врачи назвали правильный, нормированный сон, защиту от стрессов, а также физическую активность.

Учёные из Американского гериатрического общества ранее дали совет, как избавиться от жира людям преклонного возраста. При отсутствии противопоказаний им стоит выполнять интервальные тренировки. За 10 недель те, кто чётко следовал инструкции, потеряли 30 процентов жировой массы и прибавили мышечной.