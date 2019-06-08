В Болгарии подросток попался на создании бомб для ИГИЛ

Согласно имеющимся данным, молодой человек из благополучной семьи и учится в элитной школе.

В Болгарии задержали 16-летнего подростка за подготовку теракта с применением взрывных устройств. Прокуратура утверждает, что подросток был завербован ИГИЛ*.

Как сообщают местные СМИ, в полицию на школьника заявили его же родственники. После чего правоохранительные органы провели обыски в помещениях, где чаще всего находился подросток. Они обнаружили уже готовые трубчатые бомбы, которые часто используются при нападениях в США. Начинкой СВУ стали гвозди. Кроме того, силовики нашли 14 килограммов вещества, из которого изготавливают взрывчатку.

Согласно имеющимся данным, подросток из благополучной семьи и учится в элитной школе. Следствие предполагает, что его завербовали в социальных сетях. Однако прокуратура отмечает, что школьник — просто жертва, а не серьёзный преступник. Подчёркивается, что это единичный случай в Болгарии.

Расследование по делу продолжается. Подросток находится под стражей.

Ранее Лайф сообщал, что в Нью-Йорке задержали неизвестного, который готовил теракт на Таймс-сквер.

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.