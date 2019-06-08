СМИ: IAAF продлила отстранение ВФЛА

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Фото © Facebook/ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) во время заседания в Монако решил в очередной раз продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на информированный источник.

Официальное решение относительно статуса ВФЛА пока не было оглашено.

Напомним, с ноября 2015 года членство ВФЛА в международной федерации приостановлено. Нескольких российских спортсменов, соответствующих критериям IAAF, летом 2016-го допустили к стартам в нейтральном статусе. На данный момент право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов.

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