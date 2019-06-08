Погиб "дуб дружбы" Трампа и Макрона

Лидеры США и Франции посадили дерево в честь 250-летия сотрудничества между двумя странами.

Погиб саженец дуба, который посадили президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эмманюэль Макрон в апреле 2018 года. Об этом информирует газета Monde.

— Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого дома, куда Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон его посадили, — сообщает издание.

Pres. Trump and French Pres. Macron plant a tree on the South Lawn of the White House ahead of tonight's State Dinner. https://t.co/wIj2Kbd0QM pic.twitter.com/bF9Ae3qZd4 — ABC News (@ABC) April 23, 2018

По сообщению французских СМИ, дерево не перенесло карантинный фитосанитарный контроль, который ввели в США после его посадки.

Дуб должен был символизировать долгие отношения между Францией и США. Лидеры двух стран посадили дерево в честь 250-летия отношений между двумя странами.

В апреле 2018 года Макрон посетил США с государственным визитом. Посаженный в саду Белого дома "дуб дружбы" доставили с севера Франции, где в годы Второй мировой войны высаживались американские войска.