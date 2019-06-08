Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

В полиции заявили, что у него нашли наркотики. Адвокат заявляет, что зелье его подзащитному подбросили.

В Москве Никулинский суд постановил отправить под домашний арест на два месяца, до 7 августа, журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из суда.

Как заявила судья, подозрение в причастности Голунова к уголовному делу подтверждают показания свидетелей, а доводы защиты о более мягкой мере пресечения ничем не подкреплены.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.

Из полиции Голунова сегодня отправили на обследование в больницу, поскольку были подозрения, что ему в ходе задержания были сломаны рёбра и он получил сотрясение мозга. Это не подтвердилось. Медики выявили лишь ссадины и ушибы.