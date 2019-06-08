В Литве стартовали крупные учения НАТО

Они пройдут на полигонах близ города Пабраде у границы с Белоруссией и на полигоне Гайжюнай в центре страны.

Манёвры Gelezinis Vilkas ("Железный волк") — 2019 начались на полигонах Литвы. В них принимают участие около 4 тысяч военнослужащих и 1 тысяча единиц техники из 10 стран — участников блока НАТО.

Пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павилёнис заявил, что цель учений — "интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи".

На полигоны военная техника проедет по гражданским автострадам в сопровождении военной полиции. Учения продлятся две недели.

В прошлом году в Латвии в эти дни начались военные учения НАТО "Удар сабли", в них приняли участие около трёх тысяч солдат из 12 стран. В Кремле за ними внимательно наблюдали.