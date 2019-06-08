Друзья рассказали об убитом в Бутове мастере спорта по борьбе

Сергей Чуев только недавно начал жизнь с чистого листа — завёл собаку, нашёл новую работу и встретил девушку, на которой собирался жениться.

Друзья Сергея Чуева, который ценою своей жизни спас беременную девушку от домогательств неизвестных в Южном Бутове, рассказали, каким он был человеком изданию "360".

— Сергей был очень добрым и отзывчивым человеком. Он просто не мог поступить по-другому… Самое страшное, что он начал новую жизнь, — рассказала Ольга Костяная, подруга Сергея.

По словам Костяной и её мужа, Сергей всегда за всех заступался. Незадолго до гибели он решил начать новую жизнь — завёл собаку, устроился на новую работу, встретил девушку, на которой собирался жениться.

Сергей был мастером спорта по греко-римской борьбе и никогда не был равнодушен к обиженным. Поэтому столкновение с толпой в Бутове было для него не впервой, такие случаи часто происходили в его жизни.

Костяная также рассказала про увлечения и детство погибшего. Сергей родился в Белгороде, рано начал заниматься спортом. Он пошёл в борьбу "от скуки", но в итоге это направление его затянуло, рассказала собеседница издания. Также она отметила любовь Сергея к рыбалке.

Напомним, Сергея Чуева убили в ночь на 8 июня в Южном Бутове. Он шёл по мосту со своей гражданской женой, где увидел, как неизвестные приставали к беременной женщине и пытались её изнасиловать. Сергей заступился за девушку, за что трое злоумышленников забили его до смерти, а затем сбросили тело в пруд. Сообщается, что правоохранители задержали подозреваемых.