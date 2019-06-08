В Оттаве застрелен канадский музыкант

Маркленда Энтони Кэмпбелла доставили в больницу в тяжёлом состоянии, где он скончался от полученных травм.

Музыкант группы Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный как Джахайан Джан, погиб в результате стрельбы в центре канадской столицы — Оттаве, сообщает телеканал CTV News.

Трагедия произошла на рынке Байуорд вечером 7 июня. Неизвестный два раза выстрелил в 41-летнего Кэмпбелла. Музыканта доставили в больницу в тяжёлом состоянии, где он скончался от полученных травм.

По данным очевидцев, скорая помощь и полиция прибыли на место происшествия примерно через пять минут после стрельбы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, убийцу ищут по горячим следам.

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