Пять человек пострадали при столкновении парусника и контейнеровоза в Германии

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Фото © Pixabay/Lamecux

Всего спасателям удалось доставить 43 человека на сушу, однако деревянное судно затонуло.

Не менее пяти человек получили травмы в результате столкновения парусного судна и контейнеровоза на реке Эльба в Германии, сообщает AP.

По информации агентства, в результате столкновения с грузовым судном парусник затонул.

Спасатели смогли доставить 43 пассажира на берег. Пять человек пострадали, один из них получил серьёзные травмы.

Сообщается, что деревянный парусник был построен в 1883 году.

Ранее Лайф рассказывал о затонувшем в Будапеште прогулочном катере. По последним данным, погибло 11 человек, ещё 17 числятся пропавшими без вести.

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