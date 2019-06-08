Появилось видео мощного удара ВКС РФ по террористам в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по провинции Хама в Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Step News.

Сообщается, что российская авиация ударила по боевикам в районе населённого пункта Закат.

7 июня, напомним, сообщалось, что российским военным пришлось отступить с базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* нанесли по их позициям несколько ударов артиллерией.

Террористы атаковали россиян после того, как продвинулись в наступлении на правительственные войска САР. В ответ на их действия ВКС РФ нанесли массированный удар.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда