Поезд сошёл с рельсов в метро Бостона

В момент инцидента в поезде было 150 человек, травмы пострадавших не угрожают жизни.

At least 9 injured after Green Line train derails in Boston https://t.co/uBK4g8EaWR pic.twitter.com/cV8QIaWU95 — CBS News (@CBSNews) June 8, 2019

Не менее 10 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в метрополитене Бостона в штате Массачусетс (США), сообщает CBS News.

По данным телеканала, ЧП произошло около 11:00 (18:00 мск), в момент инцидента в поезде было 150 человек. Травмы пострадавших не угрожают жизни, отметили на телевидении.

В результате произошедшего движение поездов задерживается, местных жителей просят выбирать альтернативный транспорт. Проводится расследование, выясняются причины схода поезда с рельсов.