Поезд сошёл с рельсов в метро Бостона

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В момент инцидента в поезде было 150 человек, травмы пострадавших не угрожают жизни.

Не менее 10 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в метрополитене Бостона в штате Массачусетс (США), сообщает CBS News.

По данным телеканала, ЧП произошло около 11:00 (18:00 мск), в момент инцидента в поезде было 150 человек. Травмы пострадавших не угрожают жизни, отметили на телевидении.

В результате произошедшего движение поездов задерживается, местных жителей просят выбирать альтернативный транспорт. Проводится расследование, выясняются причины схода поезда с рельсов.

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