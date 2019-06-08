Два человека, в том числе ребёнок, погибли при обстреле боевиков в Сирии

За минувшие сутки незаконные вооружённые формирования дважды атаковали позиции сирийской армии.

Боевики нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Хама и Латакия, в результате обстрелов двое мирных жителей погибли. Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон.

— В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Кара-Джагез, Акч-Баэр, Ройс-Услейман, Кара-Джагез, Айн-Эн-Наур, Раша, Мукатталь и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Эль-Харука (дважды) провинции Хама. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, в том числе один ребёнок , — говорится в сообщении.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге рассказал, что за минувшие сутки сирийская армия при поддержке ВКС РФ отразила две атаки со стороны террористов.

По его словам, в тёмное время суток порядка 500 боевиков террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* при поддержке союзных формирований атаковали позиции правительственных войск.

— В наступлении боевиков участвовали шесть танков, четыре боевые машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и другая военная техника, — заявил Купчишин.

В ходе боёв было уничтожено 120 нападавших, пять танков, три БМП и девять пикапов. Также были уничтожены использовавшиеся боевиками системы залпового огня и два миномётных расчёта.

Также Купчишин рассказал, что вторая попытка атаки на позиции сирийской армии произошла 7 июня в 10:45 в Идлибской зоне деэскалации сил в районе населённых пунктов Корназ — около 80 боевиков и семь пикапов, а также Хамамият — примерно 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа. Были уничтожены более 20 нападавших, один танк и два пикапа.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда