В IAAF опровергли информацию о продлении отстранения ВФЛА

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Фото © Pixabay / Free-Photos

Заседание, на котором решится дальнейшая судьба организации, пройдёт с 8 по 9 июня в Монако.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не подтвердила информацию о продлении отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу, — сообщили в IAAF.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что IAAF не собирается восстанавливать членство ВФЛА. Заседание, на котором предстоит рассмотреть данный вопрос, пройдёт в Монако с 8 по 9 июня.

Членство ВФЛА приостановили в ноябре 2015 года на основании расследования, которое провела комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее президент России Владимир Путин лично поручил добиваться восстановления членства ВФЛА в IAAF.

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