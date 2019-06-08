В IAAF опровергли информацию о продлении отстранения ВФЛА

Заседание, на котором решится дальнейшая судьба организации, пройдёт с 8 по 9 июня в Монако.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не подтвердила информацию о продлении отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

— Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу, — сообщили в IAAF.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что IAAF не собирается восстанавливать членство ВФЛА. Заседание, на котором предстоит рассмотреть данный вопрос, пройдёт в Монако с 8 по 9 июня.

Членство ВФЛА приостановили в ноябре 2015 года на основании расследования, которое провела комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее президент России Владимир Путин лично поручил добиваться восстановления членства ВФЛА в IAAF.