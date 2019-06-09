17 человек спасли при пожаре в колонии в Тюмени

В тюменской исправительной колонии № 1 произошёл пожар, прибывшие на место спасатели эвакуировали 17 человек, в настоящий момент пламя удалось потушить. Об этом сообщает портал "Тюмень онлайн".

— В 00:25 поступило сообщение о задымлении в кирпичном одноэтажном здании следственного изолятора размерами 10 x 30 метров. От МЧС работало шесть звеньев, три единицы техники, — приводит портал слова руководителя пресс-службы регионального МЧС Сергея Юсько.

Он сообщил, что спасатели эвакуировали 17 человек, в 00:40 возгорание было локализовано. В 00:46 открытое горение было ликвидировано.

Ранее Лайф публиковал видеозапись крупного пожара, который произошёл на территории исправительной колонии в посёлке Гари Свердловской области.