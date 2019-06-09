МВД проведёт проверку ДТП с полицейским, протаранившим три авто в Дагестане

По сообщению ведомства, в крови правоохранителя обнаружили 0,94 промилле алкоголя.

В МВД проведут проверку после ДТП, в котором пьяный полицейский наехал на три легковушки в Дербенте, Дагестан. Об этом сообщает региональная пресс-служба в Instagram.

— Сотрудник ППС города Дербента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с участием трёх припаркованных автомобилей, — сказано в сообщении.

В ведомстве опровергли информацию о наезде на пешехода. Также сообщается, что в крови полицейского обнаружили 0,94 промилле алкоголя.

Сейчас руководство МВД назначило проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в ведомстве уже подготовили приказ об увольнении 31-летнего полицейского "по отрицательным мотивам".

Также сообщается, что к ответственности будет привлечено и непосредственное руководство сотрудника полиции.

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