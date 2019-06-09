МВД проведёт проверку ДТП с полицейским, протаранившим три авто в Дагестане

В МВД проведут проверку после ДТП, в котором пьяный полицейский наехал на три легковушки в Дербенте, Дагестан. Об этом сообщает региональная пресс-служба в Instagram.
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Сотрудник ППС города Дербента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с участием трех припаркованных автомобилей. Информация о наезде на пешехода не соответствует действительности. Ответственность водителя, находящегося за рулем автомобиля на видео, выше, чем если бы аналогичное правонарушение совершил человек, не являющийся сотрудником ОВД. По результатам проведенного освидетельствования в крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя. Руководством МВД Дагестана назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент уже подготовлен приказ об увольнении 31-летнего сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам. По результатам проверки будет принято решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.
— Сотрудник ППС города Дербента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с участием трёх припаркованных автомобилей, — сказано в сообщении.
В ведомстве опровергли информацию о наезде на пешехода. Также сообщается, что в крови полицейского обнаружили 0,94 промилле алкоголя.
Сейчас руководство МВД назначило проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в ведомстве уже подготовили приказ об увольнении 31-летнего полицейского "по отрицательным мотивам".
Также сообщается, что к ответственности будет привлечено и непосредственное руководство сотрудника полиции.
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