Дело журналиста Голунова передано для расследования в ГУ МВД по Москве

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических веществ, передано для расследования в Главное управление МВД РФ по Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по г. Москве Олега Баранова, — приводятся на сайте министерства слова начальника УИиОС ГУ МВД РФ по городу Москве Юрия Титова.

Ранее Голунов был отправлен под домашний арест сроком на два месяца. Свою вину он не признал. По мнению журналиста, наркотики ему подбросили.