Появилось видео первых минут после схода с рельсов поезда метро в Бостоне

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По последним данным, госпитализировано по меньшей мере 10 человек, их травмы не угрожают жизни.

Один из пассажиров, который находился в поезде в момент его схода с рельсов в метро Бостона, США, опубликовал видео, снятое сразу после аварии.

На кадрах видно, как один из пассажиров лежит на полу вагона. Автор ролика спрашивает у пострадавших, нужна ли им какая-либо помощь.

По предварительным данным, госпитализировано по меньшей мере 10 человек, их травмы не угрожают жизни.

Напомним, в метрополитене Бостона в штате Массачусетс (США) сошёл с рельсов пассажирский поезд. На момент инцидента в нём находилось 150 человек.

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