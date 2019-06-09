Появилось видео первых минут после схода с рельсов поезда метро в Бостоне

По последним данным, госпитализировано по меньшей мере 10 человек, их травмы не угрожают жизни.

Один из пассажиров, который находился в поезде в момент его схода с рельсов в метро Бостона, США, опубликовал видео, снятое сразу после аварии.

This is what I saw in the minutes after the derailment. pic.twitter.com/WxLmJ0pqFn — Bryarden (@bryan_marden) June 8, 2019

На кадрах видно, как один из пассажиров лежит на полу вагона. Автор ролика спрашивает у пострадавших, нужна ли им какая-либо помощь.

По предварительным данным, госпитализировано по меньшей мере 10 человек, их травмы не угрожают жизни.

10 people have been taken to the hospital with non-life threatening injuries after a Boston commuter train derails. NE-006SA pic.twitter.com/UYGKTSKVPh — CNN Newsource (@CNNNewsource) June 8, 2019

Напомним, в метрополитене Бостона в штате Массачусетс (США) сошёл с рельсов пассажирский поезд. На момент инцидента в нём находилось 150 человек.