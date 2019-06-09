Крупный пожар в частном секторе произошёл в подмосковных Мытищах

Крупный пожар в двухэтажном жилом доме произошёл в Мытищах по адресу 7-й Ленинский переулок, 1. По информации Лайфа, жильцы успели эвакуироваться.

О причинах возгорания пока не сообщается. Как видно на записи с места событий, деревянная крыша здания полностью объята огнём. Точной информации о количестве горящих домов нет, но, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты" от 2018 года, на этом месте зафиксировано два отдельных фундамента.

Также не сообщается о пострадавших или раненых. Со слов очевидцев, на месте ЧП работают только пожарные бригады, автомобилей скорой помощи нет. Несмотря на усилия пожарных, помещения в здании в значительной степени выгорели.