Додон обратился к согражданам с просьбой о поддержке в преодолении кризиса

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Президент Молдавии Игорь Додон. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

По словам молдавского лидера, каждому человеку необходимо проявить мужество, чтобы страна достигла успеха.

Президент Молдавии Игорь Додон попросил граждан страны оказать поддержку ему и его Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в преодолении политического кризиса в стране. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

Мы с коллегами из ПСРМ не отступим перед лицом вызовов, которые нас ожидают. Вне всякого сомнения, у представителей [проевропейского блока] Acum такая же позиция, — написал он на своей странице.

По словам Додона, он и его партия "обязаны достичь успеха".

И я твёрдо убеждён, что мы его достигнем, — написал он.

Однако для этого, по словам Додона, необходимо проявить мужество каждому.

Мы очень рассчитываем на поддержку каждого из вас, — отметил глава государства.

Ранее Игорь Додон обратился к гражданам страны с предупреждением о возможных провокациях на митингах.

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