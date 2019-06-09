Пожар произошёл в монастыре X века в Армении

19

На территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, произошёл пожар, сообщает пресс-служба МЧС страны.

На территории монастырского комплекса Ахпат загорелось одноэтажное строение. На месте работают четыре пожарных расчёта и оперативная группа спасательного управления Лорийской области, — отмечается в сообщении.

Огонь локализован, информации о пострадавших не поступало.

Монастырский комплекс Ахпат, который был основан в X веке, находится в Лорийской области на севере Армении. Его включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Всего в данном списке три группы объектов в Армении.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×