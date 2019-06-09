Пожар произошёл в монастыре X века в Армении

На территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, произошёл пожар, сообщает пресс-служба МЧС страны.
— На территории монастырского комплекса Ахпат загорелось одноэтажное строение. На месте работают четыре пожарных расчёта и оперативная группа спасательного управления Лорийской области, — отмечается в сообщении.
Огонь локализован, информации о пострадавших не поступало.
Монастырский комплекс Ахпат, который был основан в X веке, находится в Лорийской области на севере Армении. Его включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Всего в данном списке три группы объектов в Армении.
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