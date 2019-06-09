Женщина заступилась за своего пса и умерла от укусов

Пострадавшая была доставлена в больницу через несколько дней в "нездоровом состоянии", спустя ещё четыре дня она скончалась.

55-летняя Шарон Дженнингс из Престона заступилась за своего пса, на которого во время прогулки напала другая собака, и умерла из-за полученных ран. Об этом сообщает Daily Mаil.

По информации журналистов, 31 мая она вместе со своей собакой (порода не уточняется) гуляла в районе старой железной дороги. К ним подбежал рыже-чёрный пёс "среднего размера" и набросился на спутника Дженнингс.

Женщина получила несколько укусов в руку и шею, но прогнала нападавшего. Произошедшему она не придала особого значения и вернулась домой. За помощью к медикам она не обратилась, что и стало решающим фактором.

Уже в понедельник, 3-го числа, она была доставлена в больницу в "нездоровом состоянии", спустя четыре дня она скончалась. Как следует из официального отчёта, женщина заразилась от укусов.

Полицейские начали расследование и розыск подозреваемого пса и его хозяина. Его описывают как темноволосого мужчину с проседью, который был одет в чёрную флисовую куртку.