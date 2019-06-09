В США предложили отказаться от смартфона на неделю за тысячу долларов

В США решили провести акцию, в которой можно получить тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю, сообщает CBS.
Взамен компания — организатор акции, интернет-провайдер Frontier Communications, предлагает использовать обычный раскладной телефон.
Для того чтобы получить деньги, необходимо принять участие в конкурсе, перед этим написав эссе на сто-двести слов с объяснением, почему ваша кандидатура подходит для эксперимента.
Ранее Лайф рассказал, какие смартфоны ломаются чаще всего.
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