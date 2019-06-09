В Кишинёве сторонники Демпартии разбили палатки у зданий министерств

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Посреди ночи люди раздают друг другу одеяла и заявляют, что готовы к бессрочному протесту.

Сторонники Демократической партии Молдавии разбили палатки у нескольких министерств и зданий правоохранительных органов в Кишинёве, сообщает РИА "Новости".

Многочисленные сторонники Демпартии решили провести ночь в палатках у здания правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Конституционного суда, парламента и Министерства финансов.

Новый глава МВД Андрей Нэстасе предположил, что могут появиться провокации.

Они хотят насилия, они хотят крови, они хотят беспорядков. Мы не сдадимся, мы не делаем ничего, кроме того, чтобы положить конец беспорядку, который творится в последнее время, — заявил он в видеотрансляции в "Фейсбуке".

На видеозаписи видны люди, которые устраиваются у здания МВД. Они раздают друг другу одеяла и заявляют, что готовы протестовать бессрочно.

Мы пришли сюда, чтобы защитить государственные организации, мы хотим защитить как государство, так и республику, народ, наши семьи. Вот зачем мы, — сказал один из протестующих.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в стране планируется провести массовые акции протеста.

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