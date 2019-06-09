В Кишинёве сторонники Демпартии разбили палатки у зданий министерств

Посреди ночи люди раздают друг другу одеяла и заявляют, что готовы к бессрочному протесту.

Сторонники Демократической партии Молдавии разбили палатки у нескольких министерств и зданий правоохранительных органов в Кишинёве, сообщает РИА "Новости".

Многочисленные сторонники Демпартии решили провести ночь в палатках у здания правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Конституционного суда, парламента и Министерства финансов.

Новый глава МВД Андрей Нэстасе предположил, что могут появиться провокации.

— Они хотят насилия, они хотят крови, они хотят беспорядков. Мы не сдадимся, мы не делаем ничего, кроме того, чтобы положить конец беспорядку, который творится в последнее время, — заявил он в видеотрансляции в "Фейсбуке".

На видеозаписи видны люди, которые устраиваются у здания МВД. Они раздают друг другу одеяла и заявляют, что готовы протестовать бессрочно.

— Мы пришли сюда, чтобы защитить государственные организации, мы хотим защитить как государство, так и республику, народ, наши семьи. Вот зачем мы, — сказал один из протестующих.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в стране планируется провести массовые акции протеста.