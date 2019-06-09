Венесуэла приостановила работу дипмиссий в Канаде

Правительство Венесуэлы приняло решение приостановить оказание консульских услуг в трёх своих диппредставительствах в Канаде. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

— Венесуэла прекратит предоставлять услуги в консульствах Ванкувера, Торонто и Монреаля. Все дипломатические функции будут сосредоточены в Посольстве Венесуэлы в Оттаве. Мы надеемся, что Канада скоро восстановит суверенитет над своей внешней политикой, — такими словами политик подписал опубликованное коммюнике.

Как говорится в документе, венесуэльское правительство "осуждает" решение своих канадских коллег о закрытии Посольства Канады в Каракасе, поскольку это "политическое решение, которое отражает сохраняющуюся враждебность этого правительства по отношению к Венесуэле" из-за своей подчинённости "агрессивным планам" Администрации Президента США Дональда Трампа.

В документе отмечается, что Венесуэла надеется на скорое восстановление Канадой суверенитета над своей внешней политикой.