Адвокаты журналиста Голунова намерены обратиться в ЕСПЧ

Адвокаты подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова намерены подать жалобу на "пыточные" условия задержания своего подзащитного. Об этом журналистам заявил адвокат Дмитрий Джулай.

— Всё время с 14:30 6 июня до 23 часов следующего дня с ним проводились следственные действия, хотя он больше суток не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее. Это было настоящей пыткой, и это будет обжаловано в ЕСПЧ, — сказал он.

Ранее Голунов был отправлен под домашний арест сроком на два месяца. Свою вину он не признал. По мнению журналиста, наркотики ему подбросили. Его дело было передано для расследования в Главное управление МВД РФ по Москве.